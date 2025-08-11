أمير رمسيس: تجربتي مع نور الشريف كانت أكثر من مدهشة

القاهرة- مصراوي:

قال المخرج أمير رمسيس، إن الفنان الراحل نور الشريف قال له جملة لا ينساها أبدًا.

وتابع أمير في مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المعروض على قناة سي بي سي: "قالي لو فيه 3 من أمير رمسيس الفن هيروح في حتة تانية"، مؤكدًا: "أنا عايش بطموحات هذه الجملة".

وأضاف أمير رمسيس، أن تجربته مع نور الشريف في فيلم "بتوقيت القاهرة" كانت أكثر من مدهشة وغيرته كثيرًا، موضحًا أن الراحل كان يستمع للملاحظات بشكل كبير.

وتابع: "نور الشريف تفاوض على فيلم بتوقيت القاهرة قبل التفاوض على الأجر، لأنه كان حابب العمل باعتباره فيلمًا تجاريًا يتناول قضايا هامة وتجربة مختلفة، وكان رهانه صحيحًا، إذ حصل الفيلم على العديد من الجوائز". وأشار إلى أن الراحل خسر من وزنه لتجسيد الشخصية.

جدير بالذكر أن الفنان نور الشريف رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 2015، وكان فيلم "بتوقيت القاهرة" هو العمل الأخير في مسيرته الفنية، وشارك في بطولته: ميرفت أمين، سمير صبري، درة، أيتن عامر، كريم قاسم.