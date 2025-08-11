هنا داود تنشر صور جديدة من حفل خطوبتها

القاهرة- مصراوي

نشرت الفنانة هنا داود، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة من حفل خطوبتها الذي أقيم منذ أيام

وعلقت هنا داود على صور الخطوبة قائلة: "كل حياتي"، فيما تفاعل جمهورها ومتابعيها مع الصور

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ألف مبروك"، "ربنا يسعدكم"، "عقبال الفرح"، "لايقين على بعض أوي"، وغيرها من التعليقات

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا داود فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، بشرى، علا غانم، خالد سرحان