بالصور.. جلسة تصوير جريئة لـ هنا الزاهد في شارع الشانزليزيه والجمهور يغازلها

08:25 م الأحد 10 أغسطس 2025
كتب - معتز عباس:

تواصل الفنانة هنا الزاهد الاستمتاع بإجازتها الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت هنا مقطع فيديو لجلسة تصوير في شارع الشانزليزية،عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وظهرت هنا بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، ليتفاعل مع الصور الجمهور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة الأناقة"، "أكتر بنت محبوبة"، "ايه الحلاوة دي"، "موهوبة للغاية"، "باربي مصر"، "جميلة الجميلات".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

هنا الزاهد باريس انستجرام هنا الزاهد شارع الشانزليزية
