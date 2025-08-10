بأكثر من إطلالة جريئة.. درة تنشر صورًا من إجازتها الصيفية أمام البحر

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها لحظات مختلفة من قضاء عطلتها الصيفية.

نشرت درة صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بالإجازة في أماكن مختلفة منها على البحر وفي الجيم وداخل منزلها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة"، "الحب هو أنتي"، "تحفة فنية"، "جمالك مالوش مثيل"، "حلوة أوي طلتك".

كانت اخر مشاركات درة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "صاحبك راجل" وهو مسلسل تونسي وشاركها البطولة كل من كريم الغربي، سفيان الداهش، ياسين بن قمرة، تأليف زين العابدين المستوري وأحمد الصياد، إخراج قيس شقير.

تشارك درة بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "الست لما" بطولة يسرا، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، تأليف كيرلس أيمن فوزي ومحمد بدوي، إخراج خالد أبو غريب.

