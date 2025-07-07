بـ"فستان قصير وجريء" بسنت شوقي تخطف الأنظار بأمريكا والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة بسنت شوقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال تواجدها بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت بسنت، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ميامي.. كم هو حار!".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر ورقيقة وكاريزما، برنسيسة، إيه الحلاوة واللذاذة دي، قمر، عسل أوي، الفستان تحفة".

يُذكر أن، بسنت شوقي شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، محمود عمرو ياسين، والعمل من إخراج محمد الخبيري.