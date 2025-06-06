بمشاركة نجوم الأهلي.. تركي آل الشيخ يطرح برومو جديد لـ فيلم 7Dogs

كتب - معتز عباس:

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية جمهوره والمتابعين، مقطع فيديو ترويجي لفيلم 7 Dogs يضم جديد لنجوم الأهلي.

ونشر تركي مقطع الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "أي خدمه يارجاله؟".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية كتب على صفحته مؤخرًا: "الحمد لله… تم الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

اقرأ أيضا..

أحمد السقا: قضينا الليل على جبل عرفات وإحنا مصطفين السنة دي من ربنا