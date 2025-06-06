تعرف على نجوم حفلات ثاني أيام عيد الأضحى

كتب- مصطفى حمزة:



يشهد السبت 7 يونيو، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إقامة عدد من الحفلات، بينها: إحياء فريق كايروكي، حفلا بمشاركة فرقة المصريين بقيادة الموسيقار هاني شنودة، ضمن فعاليات مهرجان "مكادي" الموسيقي، المقرر إقامته في الغردقة.



وعلى مسرح البالون، يقدم المطرب هشام عباس، باقة من أغانيه، في الحفل الذي يقوم بإحيائه بمشاركة فرقة رضا.



ويقوم مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، بإحياء الحفل المقام بمناسبة افتتاح أحد شواطىء مارينا، بالساحل الشمالي.



ويقدم المطرب محمود العسيلي، بمشاركة مغني الراب الوايلي، والفنان علي قنديل، الحفل المقام في بورتو الجولف.



ويستعد المطرب إيهاب توفيق، لتقديم حفل في أحد أندية العاصمة الأردنية عمان.