هالاند يستمع لأغنية عمرو دياب مع عمر مرموش (صور)

كتب- مروان الطيب:

فوجئ متابعو لاعب منتخب النرويج وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هالاند باستماعه لإحدى أغاني الهضبة عمرو دياب أثناء تواجده مع عدد من لاعبي مانشستر سيتي منهم لاعب المنتخب المصري عمر مرموش الذي انضم مؤخرا لصفوف الفريق.

ونشر هالاند، صورة له مع اللاعبين، عبر خاصية "ستوري" حسابه على إنستجرام، وقام بإضافة أغنية "الليلة" للنجم عمرو دياب، حتى أن أحد متابعي "هالاند" قام بسؤاله عن ما إذا كان يحب الاستماع لأغاني عمرو دياب، ليرد عليه هالاند بـ "نعم".

على جانب آخر، كشف عمرو دياب خلال الساعات الماضية، عن بوستر ألبومه الجديد "ابتدينا" استعدادا لطرحه خلال الأيام المقبلة.