الفنانة إيمي سالم تحذر الفتيات من واقي الشمس لهذا السبب (فيديو)

كتب- هاني صابر:

حذرت الفنانة الشابة إيمي سالم، الفتيات من واقي الشمس، وذلك تزامنا مع أجواء فصل الصيف.

وقالت إيمي، بفيديو على "تيك توك": "الصيف داخل وبقول للبنات متحطوش (صن بلوك)، لأنه بيجيب كانسر، وبيدمر الجلد بتاع الوش لأنه أضعف جلد في الجسم كله، أرجوكم محدش يستخدمه، وأنا شخصيا مبطلاه بقالي سنة وفيه فرق كبير حصل في بشرتي".

وكانت إيمي سالم، فقدت خلال الأسابيع الماضية جدتها، حيث أعلنت الخبر عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعًا يا من ربتني وكبرتني.. وداعًا يا أمي الثانية.. أسأل الله أن يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال، وأن يعاملك بما هو أهله".

وأضافت: "وداعًا يا جزء من قلوبنا جميعًا.. وداعًا يا بركة العائلة وكبيرة العائلة، جدتي الحاجة: نادية محمد بدر الدين خير الله في ذمة الله، اللهم اجعل مثواها الجنة، وألحقنا بها وأنت راضٍ عنا.. أرجو منكم قراءة الفاتحة والدعاء".