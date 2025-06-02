حسين الجسمي يهنئ هشام جمال بعيد ميلاده وليلى زاهر تعلق

كتب - معتز عباس:

حرص المطرب حسين الجسمي على تهنئة المنتج هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحل يوم 1 يونيو.

ونشر الجسمي صورة تجمعه بـ هشام جمال والمهندسة أمل مبدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "للمبدعة الإنسانة أمل مبدى، ولأخي القريب إلى قلبي هشام جمال، عيد ميلادكم في ١ يونيو مش مجرد تاريخ، هو فرحة لقلبي، وذكرى لنعمة وجودكم في حياتي، بقلوبكم النقية، ووفائكم النادر، كنتوا دايمًا سند وخير".

وتابع: "ربي يديم عليكم السعادة، ويكتب لكم سنين حلوة، بقدر ما تزرعون الفرح في قلوبنا وأكثر".

وتفاعلت الفنانة ليلى زاهر زوجة هشام جمال مع التهنئة ووضعت "إيموجي" قلوب".

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