وفاة الكاتب البريطاني فريدريك فورسايث

كتبت- نوران أسامة:

رحل عن عالمنا الكاتب البريطاني فريدريك فورسايث، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد مسيرة طويلة من الأعمال الروائية.

ويعد فريدريك فورسايث أبرز أعلام روايات المغامرة والتشويق في العالم، من أهم كتاب الرواية البوليسية والسياسية في القرن العشرين، حيث اشتهر بأسلوبه الدقيق والمشوق.

وكتب فريدريك فورسايث نحو 20 رواية، بيعت منها ما يزيد على 70 مليون نسخة حول العالم، وتُرجمت أعماله إلى عشرات اللغات، ما منحها شهرة عالمية واسعة. وقد تحوّل عدد من رواياته إلى أفلام سينمائية ناجحة. وتُعد رواية "يوم ابن آوى" (The Day of the Jackal)، التي نُشرت عام 1971، من أبرز أعماله وأكثرها تأثيرًا، إذ أسست لمكانته كأحد أعمدة الأدب السياسي والتشويقي، إلى جانب أعمال أخرى بارزة مثل رواية "قائمة القتل" (The Kill List)، الصادرة عام 2013.

