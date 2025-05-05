بملامح تشبه ليلى علوي.. جنا عمرو تتصدر محركات البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنانة الشابة جنا عمرو قوائم محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك عقب نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها على منصة الفيديوهات "تيك توك".

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبروا عن دهشتهم من التغير الكبير في ملامحها بعد أن كبرت، مشيرين إلى الشبه الكبير بينها وبين الفنانة ليلى علوي، وجاءت بعض التعليقات: "كبرتي إمتى؟"، "بحسبها بنت دلال عبدالعزيز"، "تشبه ليلى علوي ما شاء الله"،"هي دي جنا بجد؟ عسل ما شاء الله عليكي".

يذكر أن الفنانة جنا عمرو مواليد 10 يونيو 2005، اكتشفها المخرج أكرم فريد، أثناء مشاركتها في برنامج "ستار صغار" وكان يعرض على قناة "أبو ظبي"، وبدأت التمثيل عام 2010.

وشاركت في بطولة عدد من الأفلام السينمائية منها "سامي أكسيد الكربون" مع هاني رمزي عام 2011، و"مستر أند ميسز عويس" مع حمادة هلال، وفيلم "حصل خير" عام 2012، فيلم "توم وجيري" عام 2013، و"خطة جيمي" عام 2014.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مكان وموعد عزاء الفنان نعيم عيسى

بعد أغنية "إزاي حبيبي".. أصالة نصري تجدد تعاونها مع علي أباظة



