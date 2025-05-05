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نيكول سابا: الأمومة غيرت نظرتي للحياة (فيديو)

07:03 م الإثنين 05 مايو 2025

نيكول سابا

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كتبت- سهيلة أسامة:

حلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا ضيفة على برنامج "كلام نواعم"، الذي يُعرض عبر شاشة MBC.

وتحدثت نيكول خلال الحلقة عن تأثير الأمومة على حياتها، قائلة: "خلينا نتفق إن الأمومة بتقوينا بالحياة، وبتعلمنا كيف نربي وننتبه لأولادنا، بس الأمومة بتضعفك بشفافية ورهف إحساس، وبتصيري كتير رقيقة، وبتغير فينا أشياء كثيرة، سواء في طريقة تعاملنا مع الناس أو نظرتي للحياة، كتير اتغيرت".

يُذكر أن نيكول سابا شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، إلى جانب نخبة من النجوم منهم: ياسمين عبدالعزيز، خالد سليم، كريم فهمي، صلاح عبدالله، أنوشكا، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، منة عرفة. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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