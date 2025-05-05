إعلان

16 صورة لـ ملك زاهر بأحدث جلسة تصوير عقب زواج شقيقتها والجمهور يعلق

03:29 م الإثنين 05 مايو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (4)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (5)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (6)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (2)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (8)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (9)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (10)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (3)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (12)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (14)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (15)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (16)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (13)
  • عرض 15 صورة
    ملك أحمد زاهر (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد احتفالها بزواج شقيقتها ليلى زاهر على الفنان والمنتج هشام جمال.

ونشرت ملك زاهر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فستان من الدانتيل، وسماء مطلية باللون الأزرق، وروح تشعر أخيرًا بالخفة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة بدون مجهود، حلوة يا ملك، إيه الحلاوة دي، عسل، حلويات".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

ملك زاهر اطلالة ملك زاهر جلسة تصوير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مكاسب "الجنيه الذهب" تتخطى 7400 جنيه منذ بداية العام.. هل هو الخيار الأفضل للاستثمار؟
محامٍ يكشف مصير عقود إيجار الـ 59 سنة بعد تعديلات الإيجار القديم
فرص أمطار وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة