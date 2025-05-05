16 صورة لـ ملك زاهر بأحدث جلسة تصوير عقب زواج شقيقتها والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد احتفالها بزواج شقيقتها ليلى زاهر على الفنان والمنتج هشام جمال.

ونشرت ملك زاهر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فستان من الدانتيل، وسماء مطلية باللون الأزرق، وروح تشعر أخيرًا بالخفة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى واحدة بدون مجهود، حلوة يا ملك، إيه الحلاوة دي، عسل، حلويات".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.