جماليات المسرح وفنونه في ندوة بيت الثقافة بالإسماعيلية



نظّم بيت الثقافة بمحافظة الإسماعيلية ندوة ثقافية للفنان حاتم مفتي إبراهيم تحت عنوان "المسرح والثقافة طريق واحد"، حول تاريخ المسرح ومدارسه وأبرز رموزه.

استهل الفنان حاتم مفتي حديثه بمقدمة تاريخية تناول فيها نشأة المسرح وتطوره، منذ بداياته في الحضارات القديمة كالإغريقية والرومانية، مرورا بمراحل تطور المسرح العربي في العصور الوسطى والحديثة.

كما استعرض أشكال المسرح المتنوعة مثل المسرح الدرامي والكوميدي والملحمي والتجريبي، وتطرق إلى أهم المدارس المسرحية كالكلاسيكية والواقعية والرمزية ومسرح العبث.

كما ركّز إبراهيم على إسهامات أعلام المسرح العالمي والعربي، مستعرضا نماذج مثل سوفوكليس وشكسبير وبريخت، بالإضافة إلى رموز المسرح العربي كـ توفيق الحكيم وسعد الله ونوس، ثم انتقل للحديث عن النص المسرحي، موضحا أبرز سماته الفنية وكيفية كتابته، مع إبراز الفروقات بينه وبين فنون السرد الأخرى كالرواية والسيناريو والقصة القصيرة.

وأشار إلى أن النص المسرحي يتميز بتركيزه على الحوار والحركة الدرامية فوق الخشبة، وأهمية بناء الشخصيات والحدث بطريقة محكمة ومكثفة تخدم الفكرة الرئيسية.

وشهدت الندوة نقاشا مفتوحا مع الحضور، أدار جانبه طه الأسواني، حيث طُرحت تساؤلات متعددة تمحورت حول بناء الشخصية المسرحية وتعقيدها، والحدث المسرحي وضرورة تكثيفه، كما تطرق النقاش إلى التحديات التي تواجه المسرح المعاصر، مثل ضعف الإنتاج وقلة الإقبال الجماهيري، والحاجة إلى تطوير النصوص المسرحية بما يواكب متغيرات العصر ومتطلباته.