تنطلق يوليو المقبل.. بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن فتح باب المشاركة في دورة في الدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، والتي من المقرر أن تنطلق في 6 يوليو المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وبحسب بيان، ينفذ برنامج الدورة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويشمل محاضرات متخصصة في مجالات "السيناريو، التصوير، المونتاج، والإخراج".

تستمر الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أشهر، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين والنقاد، منهم: د. أشرف محمد، د. مختار يونس، طارق الشناوي، د. يسرى المناديلي، فخر الدين نجيدة، حسام المحفوظي، زايد نايف، عادل عوض، شادي العناني، وماجد الباشا.

ويتاح للراغبين في المشاركة والتسجيل سداد جزء من الرسوم وحتى تاريخ انعقاد الدورة، وتتوفر استمارات الاشتراك بمقر القصر.

فعاليات الدورة التدريبية ينفذها قصر السينما بإدارة سهام بحر، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وتأتي ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وانطلاقا من دور الهيئة في دعم ورعاية المواهب الشابة، ونشر الثقافة السينمائية.

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