محامية بوسي شلبي: تصريحات غادة إبراهيم تشهير إلكتروني يستوجب المحاسبة

كتب- حسن مرسي:

أكدت المستشارة هايدي فضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن المنشورات التي نشرتها الفنانة غادة إبراهيم عبر منصات التواصل الاجتماعي تُشكل جريمة تشهير واضحة يُعاقب عليها القانون.

خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت أن هذه التصريحات ليست مجرد آراء شخصية، بل تحمل عبارات مسيئة تتضمن سبًا وقذفًا واعتداءً صريحًا على كرامة موكلتها، فضلاً عن إساءات تطال جوانب شخصية وعقائدية.

وأشارت فضالي إلى أنها تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام، تطالب فيه بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الادعاءات الكاذبة.

ونوهت إلى أن هذه التجاوزات لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل تُعد هجومًا متعمدًا يهدف إلى النيل من سمعة بوسي شلبي ومكانتها المهنية والاجتماعية.

وشددت على أنها أرفقت البلاغ بأدلة ومستندات تثبت وقوع هذه الجريمة الإلكترونية، مؤكدة أن الفضاء الرقمي ليس مكانًا مفتوحًا للإساءة أو نشر الشائعات.

وأضافت أن القانون سيطبق بحزم على كل من يتجاوز حدوده، بغض النظر عن شهرته أو مكانته.

وأعربت فضالي عن ثقتها الكاملة في عدالة القضاء المصري، مؤكدة التزامها بملاحقة كل من يحاول الإساءة إلى موكلتها قانونيًا.