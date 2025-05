روبرت دي نيرو يهاجم ترامب في افتتاح مهرجان كان السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

شن الممثل الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو هجومًا على الرئيس دونالد ترامب، في خطابه خلال حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي، إذ تم تكريمه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة.

وخلال كلمته على مسرح، قال "دي نيرو" إن إعادة انتخاب ترامب تمثل "تهديدًا عالميًا"، مضيفًا: "في بلدي، نناضل اليوم من أجل ديمقراطية كنا نظنها أمراً مفروغًا منه، وهذا التهديد لا يطال الولايات المتحدة وحدها، بل يشمل العالم بأسره، لأن الفن يوحدنا، ويكشف الحقيقة، ويحتضن التنوع، ولهذا تهاجمه الأنظمة الاستبدادية".

وأضاف "دي نيرو": "الفن يقلق الفاشيين، ولهذا نحن مهددون الآن. ترامب سبق وعيّن رئيسًا متشددًا على واحدة من أبرز المؤسسات الثقافية، وقلّص الدعم الحكومي المخصص للفنون، والعلوم الإنسانية، والتعليم".

كما علّق النجم العالمي على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية، قائلاً: "لا يمكن تسعير الإبداع، لكن ترامب يسعى لفعل ذلك، هذه ليست قضية أمريكية فقط، بل معركة عالمية ضد تقييد الحريات الثقافية، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي. علينا أن نتحرك، الآن".

واختتم دي نيرو خطابه برسالة قوية دعا فيها إلى المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، قائلاً: "خلال هذا المهرجان، نُجدد التزامنا بالفن، والحرية، والمساواة، والأخوة".

وقدّم النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، صديقه وزميله في عدد من الأفلام، جائزة "السعفة الذهبية الفخرية" إلى روبرت دي نيرو، في لحظة مؤثرة من فعاليات افتتاح المهرجان.

يُذكر أن مهرجان كان السينمائي الدولي يُقام هذا العام خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، تحت شعار: "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

Robert De Niro shared a strong message against Donald Trump’s tariff policies on art and cinema. #cannes2025 pic.twitter.com/M8DXBlvH9x