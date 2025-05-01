فتحي عبدالوهاب يمازح نجله: "واخد التيشيرت والكوتشي بتوعي"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان فتحي عبدالوهاب جمهوره مقطع فيديو طريف عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهر خلاله وهو يمازح الحضور في إحدى الندوات.

وظهر عبد الوهاب في الفيديو وهو يشير إلى نجله عمر، قائلاً: "التيشيرت بتاعي والكوتشي كمان بتاعي".

يذكر أن الفنان فتحي عبد الوهاب شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة".

مسلسل ظلم المصطبة تدور أحداثه داخل المجتمع الريفي، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ويتناول عدداً من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد العرفية التي تتحكم في حياة الناس.

"ظلم المصطبة" من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، وإخراج هاني خليفة، وبطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة.

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