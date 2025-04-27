رانيا يوسف أمام البحر ومنة فضالي جريئة.. شاهد لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور لها من لبنان خلال احتفالها بعيد الربيع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أهلا بالربيع.. بحب لبنان وجبل لبنان والطبيعة الجميلة".

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وانهالت عليها التعليقات التي أشادت بجمالها".

رانيا يوسف

خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جريئة أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وانهالت عليها تعليقات الجمهور التي أشادت بإطلالتها".

بسمة بوسيل

ظهرت المطربة بسمة بوسيل، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها أمام البحر.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، ظهرت بإطلالة جريئة داخل منزلها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يعيش الكثيرون في ظروف أسوأ من ظروفك ومع ذلك فهم سعداء، بينما يعيش آخرون في ظروف أفضل ومع ذلك فهم بائسون، السعادة اختيار حتى في الشدائد".