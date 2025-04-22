ياسمين صبري تنشر صورًا وهي تضع "المكياج".. والجمهور: "أحلى من جورجينا"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين صورًا لها وهي تضع "المكياج" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لتنال إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "ملكة جمال العالم"، "حلوة الحلوات يا ياسمين"، الجمال يا ناس"، "قمر يا ياسمين"، أجمل واحدة على وجه الأرض"، "أحلى من جورجينا".

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وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "الأميرة".

وشاركها البطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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