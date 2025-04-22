إعلان

ياسمين صبري تنشر صورًا وهي تضع "المكياج".. والجمهور: "أحلى من جورجينا"

07:29 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين صورًا لها وهي تضع "المكياج" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لتنال إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "ملكة جمال العالم"، "حلوة الحلوات يا ياسمين"، الجمال يا ناس"، "قمر يا ياسمين"، أجمل واحدة على وجه الأرض"، "أحلى من جورجينا".

وشاركت ياسمين صبري في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "الأميرة".
وشاركها البطولة نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضا..
بالصور.. مهرجان كان السينمائي يعلن عن البوستر الرسمي للدورة الثامنة والسبعين

بالصور.. نانسي عجرم تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها على "انستجرام"

ياسمين صبري جورجينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان