تامر عبدالمنعم يصدر قرارا بإعادة تنشيط مدرسة الفرقة القومية وإعدادها لتشارك في المحافل القومية

كتبت- منال الجيوشي

أصدر الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في ضوء توجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بتطوير العروض والفرق الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال تعليماته بتنشيط مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية والتي من المنتظر أن تكون أحد أهم روافد الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية "الأم" خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية: قررنا تنشيط وتفعيل مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية لدعم الفرقة "الأم" وخلق جيل جديد واعي مستنير ليكون مؤهل لإستكمال مسيرة الوعي بالثقافة الشعبية المصرية وهذا دورنا تجاه الجمهور المصري.

وقال الفنان محمد الفرماوي مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية : من ضمن أولوياتي منذ توليت إدارة الفرقة وحسب توجيهات الفنان تامر عبدالمنعم رفع كفاءة وتطوير مدرسة الفرقة القومية كما أنه من أهم الأولويات تفعيل دور الفرقة لدعم العنصر البشري وأيضا المشاركة كفرقة أطفال مصر في المحافل القومية المختلفة.

وأضاف "الفرماوي" تتراوح أعمار مدرسة الفرقة القومية مابين 7 و 17 عاما ولكن الأعمار المستهدفة خلال الفترة المقبلة مابين 8 و 14 عام.

الجدير بالذكر أن مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية تم إنشائها في عهد الفنان كمال نعيم أحد أبرز مصممي الرقصات وكانت تحت مسمى "فرقة أطفال مصر" ولكن توقف عمل مدرسة الفرقة القومية وتم إعادة هيكلتها وتنشيطها في عهد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.