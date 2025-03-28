محمد لطفي: "أنا رومانسي جدا والملاكم اللي جوايا عمره ما خرج بره"

كتب- هاني صابر:

قال الفنان محمد لطفي، إن الشخصية التي قدمها في مسلسل "٨٠ باكو" وعرض في موسم رمضان، هي شخصية طيبة وهادئة، مما جعلته يشعر براحة نفسية، على عكس الشخصيات التي يلعبها وتكون مليئة بالعنف، وتترك أثرا نفسيا بداخله، فالأدوار اللايت تكون مريحة بالنسبة له.

وقال "لطفي" خلال لقائه مع الاعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه شخصية رومانسية مثلما ظهر في مسلسل "80 باكو" ويقدم ورد لزوجته، فمنذ أن كان في عمر 16 سنة وهو يعرف كيف يقدم الورد لحبيبته، كما أنه تعلم طريقة تجميع باقة الورد، وعلمها لأولاده.

وأشار لطفي إلى أن التعبير عن الحب بين شخصين يكون لون الورد أحمر، ولون الورد الأبيض يعبر عن الصداقة المحايدة، موضحا أن زوجته تحب منه أي نوع ورد يقدمه لها.

وأوضح، أنه لم يستطيع متابعة المسلسلات في رمضان بسبب انشغاله في التصوير، وحاول مؤخرا متابعة عدد من حلقات مسلسل "الحلانجي" الذي يشارك فيه مع الفنان محمد رجب.

وأضاف، أن كل الناس في هذا الزمان أصبحت "حلانجية"، ضاحكا: "محمد رجب حلانجي هو أكتر واحد حلانجي، هو الحلانجي الحقيقي".

وتابع محمد لطفي، أنه لا يستطيع أحد أن يخدعه أو يكون "حلانجي" معه، قائلا: "مش عليا أنا الكلام ده، مفيش حد ينفع يلعب معايا غلط، هيورط نفسه، ما أنا برضو مش سهل يعني، وعندي خبرة حياتية حلوة، وعندي شخصية قوية".

وأكد "لطفي" أنه لا ينتقم من أي شخص، بل يتحلى بالتسامح دائما، ولا يتعدى خطوط ونبل الأبطال الرياضيين التي تأسس عليها، فهو كان ملاكم وبطل المنتخب القومي والعسكري، موضحا أنه لم يستخدم الملاكمة خارج إطار الرياضة، مضيفا: "لو افتريت على حد هيجيلي اللي يديني فوق دماغي".