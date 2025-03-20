"المداح ٥" الحلقة ٢٠.. "تاج" تُعيد والدة "صابر" لمنزلها



كتبت- منال الجيوشي:

عرضت قناة "mbc مصر" ومنصة "شاهد"، الحلقة ٢٠ من مسلسل "المداح ٥- أسطورة العهد".

بدأت الحلقة بمواجهة صابر المداح- حمادة هلال- بست الحسن- غادة عادل، التي تخبره أنها ستنتصر في هذه المعركة.

بعدها يُخبرها "صابر"، أن النهاية المحتومة ستكون هزيمتهم، كما هزم عددا كبيرا منهم من قبل، خاصة أنه كان يعلم بأنها كانت الطبيبة المزيفة التي رافقته في رحلة البحث عن علاج.

وفي المحفل الماسوني يجلس الساحر برفقة معاونيه، من بينهم رجل الأعمال، وخبير الطاقة هالة عزازي - غادة طلعت.

وتقول هالة عزازي: "إن الناس أصبحت تبحث عن الأمان في الطاقة، ومحاولة معرفة الغيب، والنقود، وهو أهم أهدافهم".

وفي المحفل يدخل السيد جبر، الذي تجسد فيه إبليس، لكن بعد دقائق يشعر باختناق ويموت.

ويستمر بحث صابر المداح - حمادة هلال- عن والدته - حنان سليمان- ويدخل المنزل مسرعا للسؤال عنها فيجدها داخل غرفتها.

ويتعجب حسن - خالد سرحان- من عودة والدته دون أن يراها، وهو لم يخرج من المنزل طوال اليوم.

وتظهر تاج - يسرا اللوزي- في الغرفة، فيعلم صابر أن من اختطفها كان الجن، ومن أعادها أيضا الجن.

وتطلب رحاب - هبة مجدي- من صابر، ردها لعصمته، لكنه يرفض، فتترك المنزل.

ويعقد حسن قرانه على منال - دنيا عبدالعزيز- التي تطلب منه مؤخر قدره مليون جنيه.

وبعد رفض صابر العودة لرحاب، تقوم بعمل سحر أسود له، وتعود بهذا لأعمال السحر التي نهاها عنها من قبل.

يذكر أن مسلسل "المداح ٥" بطولة كلا من: "حمادة هلال، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، محسن محيي الدين، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، جوري بكر، غادة طلعت، حنان سليمان، ومن إخراج أحمد سمير فرج".