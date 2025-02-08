صورة- رنا رئيس تهنىء والدتها بعيد ميلادها

هنأت الفنانة الشابة رنا رئيس والدتها بعيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على الإنستجرام.

وأرفقت الصورة برسالة حب لوالدتها، عبرت خلالها عن حبها الشديد لها وامتنانها لدورها الكبير في حياتها.

تشارك "رئيس" في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، ريم مصطفى ومن إخراج محمد سامي، ويعرض

على قناة إم بى سي ومنصة شاهد.

ويدور المسلسل في إطار اجتماعي شعبي داخل إحدى قرى الصعيد حيث يلقي الضوء على حياة أهل القرية والصراعات القائمة بينهم .