ناهد السباعي تتحدث عن والدتها: "كانت بتقول أنا عايزة أمشي"

كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة ناهد السباعي، عن علاقتها بوالدتها الراحلة خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت ناهد: "كانت بنتي، ومعرفش أعمل أي حاجة من غيرها، وبعد رحيلها اكتشفت اني كنت بعتمد عليها في كل شيء، في شغلي ولبسي، مثلًا كان عندي مشكلة في مسلسل "هبة رجل الغراب"، وكنت مترددة، لكنها قالت لي انزلي اعمليه، نزلت وعملت المسلسل بناءً على نصيحتها، لأنها كانت دماغها حلوة ومثقفة، صحابي كانوا يقعدوا معاها عشان ياخدوا رأيها".

وتابعت ناهد: "لما حد بيقولي حاجة عن ماما على طول كانت بتقولها لي، كنت بحس إنها رسالة، وتعب ماما مجاش على طول، لما ماما توفت، ارتاحت، لأن إحنا كنا تعبانين ومتخبيين ومبنشوفش حد ومبنتكلمش حد، حتى قرايبي عرفوا متأخر، وشيلنا شيلة لوحدنا".

وأضافت: "وأول ما توفت، هي ارتاحت لأن ده كان نفسها فيه، وكانت بتقول.. أنا عايزة أمشي، أنا كنت أنانية أوي في إني عايزها تفضل معايا، لأني حاسة إني بضيع من غيرها، حاسة إنها مبسوطة".

يذكر أن، ناهد السباعي عرض لها مؤخرا مسلسل "نقطة سودة" بطولة أحمد فهمي، سوسن بدر، ناهد السباعي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سارة سلامة، الراحل أشرف عبدالغفور، سماح أنور، الراحلة ناهد رشدي، نضال الشافعي، مريم الخشت، وآخرين، وإخراج محمد أسامة.

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