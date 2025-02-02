كيف واسى نجوم تركيا أراس بولوت بعد وفاة والده؟ .. صور

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر النجم التركي أراس بولوت، لليوم الثاني على التوالي قوائم محرك البحث جوجل، عقب وفاة والده، بعد صراع مع مرض السرطان.

النجم التركي، ظهر في حالة حزن بالغة، خلال إقامة صلاة الجنازة، والتي أقيمت بعد ساعات من وفاة والده جنكيز إينيملي عن عمر يناهز 76 عام، إثر معاناة دامت عامين مع مرض السرطان .

وحرص نجوم ونجمات تركيا على التواجد في الجنازة ، لمواساة ومساندة أراس بولوت، وقاموا بوضع صورة والده الراحل على ملابسهم، ومنهم، بريهان سافاش، وأرجان كيسال، و تانر أولمز، و إنجين أكيوريك.

النجم التركي أراس بولوت، نال شهرته، بعد مشاركته في مجموعة من أبرز المسلسلات التركية، ومنها ، على مر الزمان، والحفرة، والعبقري، وفي الداخل، وهو شقيق النجم التركي أورشون إينيملي.