أعربت النجمة منى زكي عن سعادته بعد حضور عرض نافورة دبي على أنغام أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، احتفالًا بعض فيلم "الست" غدًا في دبي.



كما نشرت منى زكي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو لعرض برومو فيلم الست على برج خليفة.

وتحتفل منى زكي بعرض فيلم "الست" في سينمات دبي، والذي يشارك فيه كوكبة من نجوم الفن في مصر.



أبطال وصناع فيلم "الست"

فيلم "الست" تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم منى زكي، وعمرو سعد، كريم عبدالعزيز، إلى جانب سيد رجب، وأحمد خالد صالح، وأحمد داود.



