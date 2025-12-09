نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهرت خلاله النجمة منى زكي وهي توجه رسالة شكر للجمهور السعودي على رد فعله على فيلم "الست"، وذلك بعد ساعات من إقامة العرض الخاص للفيلم في الرياض.

وقالت منى زكي: " اتبسط جدا من رد فعل الجمهور السعودي، شكرا على الليلة الجميلة ويارب إن شاء الله لما الفيلم ينزل في السينما تتبسطوا كمان أكتر، شكرا".

تركي آل الشيخ يرد على الانتقادات الموجهة لفيلم "الست"

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يجمعه بالمخرج مروان حامد، علّق خلاله على ردود الفعل السلبية التي لاحقت فيلم "الست"، بعد طرح الإعلان الدعائي الرسمي.

وقال آل الشيخ في الفيديو: "أنا قاعد أشوف اللي على السوشيال ميديا عن فيلم الست، إحنا كموسم الرياض رعاه للفيلم، ولم نتدخل في الإخراج أو أي شيء يخص العمل، لما شوفت الهوجة كنت متشائم، لكن مروان حامد عمل لي عرض خاص وشفت الفيلم، وخرجت مبسوط، أهنيه على الفيلم هذا".

وأضاف: "جودة التصوير والإنتاج رائع، أنا أعرف ميزانية الفيلم، والجودة والصورة والحبكة اللي شفتهم يقولوا إن الميزانية مستحيل تكون بهذه التكلفة، خرجت من الفيلم مبسوط، شيء رائع، قصة محبوكة من أول لآخر الفيلم، الفيلم ده هيعمل رواج كبير، وهيخلي الجمهور العربي يرجع يقرأ سيرة أم كلثوم، ويحمس لنوعية الأفلام اللي بتوثّق الشخصيات الكبيرة في العالم العربي".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

أعمال تنتظر عرضها منى زكي قريبا

تشارك الفنانة زكي الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

