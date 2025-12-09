جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تأثرت النجمة صبا مبارك بالفيلم الأردني غرق للمخرجة زين دريعي، والذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقالت صبا بعد مشاهدة الفيلم "عمل عظيم وغير عادي كل تفصيلة فيه محسوبة والطريقة اللي اكتشفتي بيها عمان اللي بنعرفها بشكل تاني، والرحلة الخاصة بالأم والابن في الحديقة لما لعبوا مع الدجاج وشافوا الطاووس، الاتنين صاروا أطفال وبيلعبوا بالطين، ما كان عادي، أنا كتير تأثرت بالفيلم، مش قادرة أحكي في تفاصيل اكتر من هاك".

وتابعت "من أول لحظة حسيت إن كابوس أي أم في العالم عم بينشاف ادام عينها، كلنا عندنا هذا الكابوس حتى لو ما مفيش مبرر ليه"، وأثنت على أداء الفنانة كارلا خوري، قائلة "قدرتي تجسدي هذا الكابوس، وعظمة الأداء في هذا الدور غير عادية".

وعن الفنان محمد نزار، قالت "بحبك وفخورة بيك العالم لسه مش مستعد لموهبتك، انت كتير عظيم"، وللمنتج علاء الأسعد: "المنتج لازم يعمل زيك مش أي شيء تاني، لأن كتير مش بيعرفوا يعملوا الدور ده صح".

تبدأ أحداث فيلم غرق، عندما يُفصل ابن نادية، وهو مراهق في سنته الدراسية الأخيرة، من المدرسة بعد تعرضه لنوبة سلوكية مقلقة. تُصرّ نادية على الوقوف إلى جانبه، مقتنعة بأنه لا يحتاج سوى إلى بعض التوجيه والدعم. ومع تدهور حالته النفسية تدريجيًا، تغرق نادية في حالة إنكار متزايدة، غير مدركة خطورة ما يمر به، حتى تصبح على وشك مواجهة كارثة لا مفر منها.

فيلم غرق من بطولة: كلارا خوري في دور البطولة نادية، ومحمد نزار في دور باسل، وهو أول دور رئيسي له في فيلم سينمائي طويل، إضافة إلى وسام طبيلة المعروف بأدواره الكوميدية، في أول تجربة درامية له في فيلم سينمائي طويل، إخراج زين دريعي.