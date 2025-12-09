أول تعليق من منى زكي بعد العرض الخاص لفيلم "الست" في الرياض

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا مع نجوم فيلم "قصص" عقب العرض الخاص الأول للعمل، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وشاركت إلهام الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت فيها مع ليلى علوي، لبلبة، أمير المصري، نيللي كريم، صبري فواز، وأحمد داود.

وعلقت قائلة: "خامس أيام المهرجان شاهدنا الفيلم المصري الرائع (قصص) للمخرج أبو بكر شوقي، يستعرض حال الأسرة المصرية فى عصر عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك فيلم مهم لنجوم رائعين".

وتابعت: "برافو أبو بكر شوقي، برافو نيللي كريم وأمير المصري وأحمد كمال وصبري فواز وكريم قاسم، وكل فريق العمل أمام ووراء الكاميرا رائعين، الفيلم مشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله".

فيلم قصص

تبدأ أحداث فيلم القصص عام 1967 وتستمر حتى الثمانينيات، وتدور حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة أجنبية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر.

