يستعد مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، لإقامة دورته السابعة خلال ‏الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الجاري.



ويشارك في تلك الدورة 54 فيلم قصير من مختلف ‏دول العالم، تتنافس جميعها في 6 مسابقات رسمية، تتعلق بتنويع الرؤى السينمائية ‏وإبراز الطاقات الإبداعية العربية والدولية.

وتضم لجنة التحكيم المنتج والمخرج محمد حفظي، والمخرجة هالة خليل، ‏والنجمة عائشة بن أحمد للإشراف ومراجعة الأفلام المشاركة في المسابقة.

يتنافس المشاركون بالمسابقات الرسمية ‏لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، على ‏‏12 جائزة من جوائز "البرج الذهبي" و"البرج الفضي" التي يمنحها المهرجان عبر ‏الـ 6 مسابقات .‏



6 مسابقات في مهرجان القاهرة للفيلم القصير



تنطلق فعاليات المهرجان بمسابقة "الفيلم الدولي" التي تضم 13 فيلما، يتنافس صناعها على ‏جائزة البرج الذهبي لأفضل فيلم والبرج الفضي للجنة التحكيم الخاصة.



المسابقة الثانية تأتي بعنوان "الفيلم العربي" والتي تشهد مشاركة 10 أفلام قصيرة من الوطن العربي، تحت إشراف تحكيم مكونة من النجمة بسمة، والمخرجة التونسية مريم فرجاني، والمنتج ‏عاطف عبداللطيف.‏



بينما تتنافس الأعمال الوثائقية في المسابقة الثالثة، التي تحمل عنوان "الفيلم التسجيلي" يشارك فيها 10 أفلام قصيرة، تحت إشراف لجنة تحكيم تتألف من المخرج محمد رشاد، ‏والمخرجة ندى رياض، والمونتيرة هبة عثمان.‏



وتشارك 9 أفلام روائية قصيرة في المسابقة الرابعة بعنوان "الفيلم المصري" بإشراف السيناريست تامر حبيب، والفنان أحمد مجدي، ‏والفنانة أروى جودة.‏



خصص المهرجان مسابقة خامسة تحمل عنوان "عزيزة أمير" لأفضل مخرجة، احتفاء بدور المرأة في ‏السينما بمشاركة 6 أفلام، وتحكمها لجنة نسائية تضم د.غادة جبارة، وعزة كامل، ‏وليالي بدر.‏



وتختتم فعاليات المهرجان والمسابقات بمسابقة "محمد بيومي" لأفلام الشباب والطلبة، بمشاركة 6 أفلام ‏قصيرة تقييم من قبل المخرج ياسر شفيعي، والمنتج الفني وليد النجار.‏



ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، والفنان أحمد النبوي مدير المهرجان.



