حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ئصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جيهان الشماشرجي

خطفت الفنانة جيهان الشماشرجي الأنظار من حضورها فعاليات سباق الفورمولا 1 في أبوظبي بدولة الإمارات.

ونشرت جيهان صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة وأنيقة.



كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي صور جديدة له أثناء وجوده في قطر، وذلك عبر حسابه على انستجرام، ظهرت صورته على واجهة أحد الأبراج هناك احتفالا بوصوله.



جانا دياب

شاركت جانا ابنة النجم عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من أحدث ظهور لها بصحبة صديقاتها.

ونشرت جنا، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



هدى الإتربي

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار من أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام، بإطلالة شتوية أنيقة وجذابة، ظهرت مرتدية بالطو أبيض طويل وبلوفر وشورت قصير.



منة فضالي



شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر موقع إنستجرام، صورا لها امام حمام السباحة ظهرت بإطلالة أنيقة لها بأحدث ظهور على السوشيال ميديا.