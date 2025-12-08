إعلان

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعرض فيلم تارانتينو "اقتل بيل: العلاقة الدموية الكاملة"

كتب : منى الموجي

07:37 م 08/12/2025

فيلم تارانتينو اقتل بيل

يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم "اقتل بيل: العلاقة الدموية الكاملة" للمخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، وذلك في 12 ديسمبر في تمام الساعة 19:45 في ميدان الثقافة، السينما 4 في جدة التاريخية.

ويجمع فيلم "اقتل بيل: العلاقة الدموية الكاملة" بين الجزئين الأول والثاني من فيلم "اقتل بيل"، واللذين كان من المقرّر في البداية إصدارهما كفيلم واحد لكنّهما صدرا في جزئين منفصلين بفارق زمني مدته 6 أشهر بين أواخر عام 2003 وبداية عام 2004، في تجربة مدتها 4 ساعات ونصف ليستمتع به الجمهور على الشكل الذي أراده المخرج كوينتن تارانتينو.


ويُعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالتزامن مع إصداره في أكثر من 1,000 دار سينما في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أضيف إلى الفيلم الذي يسلّط الضوء على الفنون القتالية لقطات أنمي وأعيد ترميم ألوانه وإضافة فاصل زمني قصير بين الجزئين لمدة 15 دقيقة. والجدير بالذكر أنّ هذه النسخة عُرضت للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 2006، ولم تُعرض سوى مرات قليلة خلال العشرين عام الماضية في دور سينما تعود ملكيّتها لكوينتن تارانتينو في الولايات المتحدة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي فيلم تارانتينو العلاقة الدموية الكاملة

