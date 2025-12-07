مي عمر تنشر صور مع فان ديزل وجيسيكا البا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

خضعت الفنانة سارة نور لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت سارة مرتدية فستان أسود أنيق وجذاب في جلسة تصوير كلاسيكية، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "الأسود يليق بك، أجمل سارة، قمر مصر، جمالك عدى الحدود، ما شاء الله، أنيقة".

آخر أعمال سارة نور الفنية

كانت آخر مشاركات سارة نور في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول حكيم الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرًا لذكائه ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداؤه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

