جلسة تصوير جريئة وجذابة.. سارة نور تتألق من أحدث ظهور

كتب : مروان الطيب

09:00 ص 07/12/2025
    سارة نور تتألق من أحدث جلسة تصوير
    سارة نور تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    سارة نور بالأبيض والأسود
    سارة نور بجلسة تصوير كلاسيكية
    سارة نور من أحدث جلسة تصوير
    الفنانة الشابة سارة نور

خضعت الفنانة سارة نور لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت سارة مرتدية فستان أسود أنيق وجذاب في جلسة تصوير كلاسيكية، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "الأسود يليق بك، أجمل سارة، قمر مصر، جمالك عدى الحدود، ما شاء الله، أنيقة".

آخر أعمال سارة نور الفنية

كانت آخر مشاركات سارة نور في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول حكيم الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرًا لذكائه ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداؤه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.

وشارك ببطولة المسلسل كل من سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

