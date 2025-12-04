جدة- منى الموجي:

تواجدت النجمة إلهام شاهين في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مشيرة إلى أنها حضرت دورات سابقة.

وقالت إلهام على هامش حضورها لحفل الافتتاح "النهاردة هنشوف فيلم الافتتاح (العملاق)، وبكرة الفيلم الفلسطيني، أنا جاية أشوف الأفلام وأتابع وهحضر ندوة للفنانة الجميلة لبلبة صديقتي".

وتابعت "بستمتع وباجي أشوف كل الأفلام"، وردا على سؤال هل يمكن أن يراها الجمهور في عمل سعودي؟، أجابت "ليه لأ، ممكن أشارك في فيلم سعودي وممكن نتجمع من الوطن العربي وكل واحد يتكلم لهجته عادي، كلنا بنتكلم عربي وفاهمين بعض، ويمكن معرفناش نعمل القومية العربية بس الفن ممكن يعملها".

حفل الافتتاح يشهد تواجد عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: محمد فراج، بسنت شوقي، ليلى علوي، جمال سليمان، مرام علي، يسري نصر الله، رزان جمال، مي عمر، محمد سامي، ياسمين صبري، أمير المصري.