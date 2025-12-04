مي عمر عن توجه محمد سامي للتمثيل: "بقالي 10 سنين بقوله لازم تمثل"

حضرت الفنانة مي عمر حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية، بصحبة زوجها المخرج محمد سامي.

وقالت مي عمر خلال لقائها على "إم بي سي مصر" عن رأيها في إتجاه زوجها المخرج محمد سامي للتمثيل: "بقالي 10 سنين بقوله لازم تمثل".

وأضافت مي: "محمد ممثل شاطر زي ما هو مخرج شاطر برضو، وهو اللي كان بيوجهنا في الأدوار اللي بنقدمها وإزاي نمثل المشهد".

يذكر أن، محمد سامي يخوض دراما رمضان 2026 بأول تجربة تمثيلية له بمسلسل"8 طلقات" ويعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية.