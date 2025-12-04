إعلان

هنا الزاهد تعود إلى القاهرة بعد حضور حفل افتتاح البحر الأحمر السينمائي

كتب : هاني صابر

07:50 م 04/12/2025

الفنانة هنا الزاهد

حضرت الفنانة هنا الزاهد، حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الخامسة بالمملكة العربية السعودية، لتعود بعدها إلى القاهرة لارتباطها بتصوير عمل فني.

وقالت هنا الزاهد خلال لقائها على "إم بي سي مصر": "هحضر الافتتاح وهرجع مصر على طول ومش هكمل في المهرجان عشان عندي شغل".

وخطفت هنا الأنظار إليها بفستانها الذي ظهرت به على السجادة الحمراء.

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في الفترة من 4-13 ديسمبر الجاري.

