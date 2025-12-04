شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها ومحبيها.

ونشرت الجندي الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير عليكم جميعًا"، وظهرت بإطلالة رياضية باللون الأبيض.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات: "ملكة الشباب"، "أحلى واحدة في مصر"، "قمر"، "قلبي الصغير لا يتحمل"، "ست الستات"، "إمتى ترجعي لينا بعمل"، و"صباح الجمال على السكر".

يُذكر أن نادية الجندي حصلت على تكريم في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بدورته الثالثة في الجزائر، بحضور عدد من نجوم وصُنّاع السينما في الوطن العربي.

