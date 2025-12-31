إعلان

أنغام تتألق في حفل ليلة رأس السنة في السعودية بأغنية "هو أنت مين"

كتب : هاني صابر

10:20 م 31/12/2025 تعديل في 11:08 م
    دخول مبهر لانغام في حفلها بالسعوديتة
    انغام تبهر جمهورها بغنائها
    حفل انغام في السعودية
    دخول مميز ورائع في حفل انغام
    دخول مبهر لانغام في حفلها بالسعوديتة

واصلت المطربة أنغام إبهار جمهور حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية بأجمل الأغاني والألحان.

تفاعل الجمهور الحاضر في الحفل مع أغنية "هو أنت مين"، بشكل كبير وسط تصفيق حار احتفالًا بأنغام.

شهد الحفل تصفيقا واستقبالا حارا من الجمهور لنجمتهم في حفل ليلة رأس السنة.

ويأتى الحفل الذي يقام وسط حضور جماهيري واسع من محبي أنغام من الجاليات العربية والأجنبية.

حرصت المطربة أنغام، مؤخرًا على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.

الفنانة أنغام أنغام تتألق في حفل ليلة رأس السنة حفل أنغام بالسعودية المطربة أنغام تبهر الجمهور

