أنغام تتألق في حفل ليلة رأس السنة في السعودية بأغنية "هو أنت مين"

أنغام تتألق في غناء "حالة خاصة" بحفلها في السعودية

"تيجي نسيب" و"لا تهچي".. أنغام تتألق في حفلها الغنائي في السعودية

نورهان منصور توثق أجمل إطلالتها في ختام عام 2025.. صور

واصلت المطربة أنغام إبهار جمهور حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية بأجمل الأغاني والألحان.

تفاعل الجمهور الحاضر في الحفل مع أغنية "هو أنت مين"، بشكل كبير وسط تصفيق حار احتفالًا بأنغام.

شهد الحفل تصفيقا واستقبالا حارا من الجمهور لنجمتهم في حفل ليلة رأس السنة.

ويأتى الحفل الذي يقام وسط حضور جماهيري واسع من محبي أنغام من الجاليات العربية والأجنبية.

حرصت المطربة أنغام، مؤخرًا على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.

