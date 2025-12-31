إعلان

في ليلة رأس السنة.. هدى ضيفة برنامج "تفاصيل" مع نهال طايل

كتب : منال الجيوشي

03:52 م 31/12/2025 تعديل في 04:01 م
    هدى ونهال طايل
    نهال طايل

تحل المطربة الشعبية هدى، ضيفة على برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، اليوم الأربعاء بمناسبة ليلة رأس السنة.

وتقدم هدى مجموعة من أغانيها الشهيرة منها: "بيعملولي أعمال"، "زكي يا زكي"، "مبروك عليكي"، "ما تسأل يا عم عليا".

وتكشف هدى خلال اللقاء العديد عدد من الأسرار في حياتها الشخصية والفنية.

وطرحت هدى مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "جر ناعم" من كلمات أمل الطائر، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، وإخراج هيثم عنتر.

المطربة هدى ليلة رأس السنة برنامج تفاصيل نهال طايل

