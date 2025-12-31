شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يواسي صديقه الرابر الإيطالي Baby Gang، بعد أن تعرض الأخير لمشاكل قانونية، آخرها في سبتمبر الماضي بسبب حيازته أسلحة، وأُفرج عنه ولكن بشروط قضائية.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وقال خلاله: "شدة وهتزول يا صاحبي، السجن للرجالة والجدعان، توباك ومايكل جاكسون الأساطير بس اللي بيتسجنوا".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لحفله الغنائي المقرر إقامته يوم 5 يناير المقبل بعد غيابه لمدة 6 سنوات عن إحياء الحفلات في القاهرة، والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:

حلمي عبدالباقي ينفي خضوعه للتحقيق ومتحدث الموسيقيين يرد

ابنة هند رستم تتحدث عن تربية والدتها الصارمة: "أمي كانت تخنق"

إعادة عرض "العتاولة"على "MBC مصر"بداية من اليوم