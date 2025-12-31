روت الفنانة عارفة عبد الرسول موقفًا إنسانيًا مؤثرًا من كواليس أحد مواقع التصوير، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتبت عارفة: "قعدت على كرسي بلاستيك حاضنة ابنها البيبي في الهواء الطلق والبرد لمدة ساعات، البيبي عنده تصوير، ولما جت اللحظة وبدأ التصوير عيط، قالولها خدي يا ست رضعيه. قعدت تدور على مكان ترضعه فيه، وشوية وعيط تاني خدي يا ست غيريله".

وتابعت: "قلبي وجعني، ومش عايزة أناشد ولا أشجب ولا أندد، كلمة صغيرة لمديري الإنتاج اللي لسه عندهم إنسانية وهما كتير لما يبقى عندك أطفال في العمل من فضلك وفر لأهله مكان، وخليهم ييجوا على ميعاد تصويرهم بالظبط، مش يبقوا موجودين من 8 الصبح ويصوروا 10 بالليل. خلونا بني آدمين والنبي، ده اللي هينجدنا".

يذكر أن الفنانة عارفة عبد الرسول تنتظر عرض مسلسلها الجديد "اللعبة 5"، المقرر عرضه الأيام المُقبلة على MBC مصر و شاهد.

وحقق مسلسل "اللعبة" نجاحا كبيرا على مدار الأربعة مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020 بطولة هشام ماجد وشيكو، مرورا بالجزء الثاني "اللعبة: ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث "اللعب مع الكبار" عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دوري الأبطال عام 2023.

اقرأ أيضًا:

على طريقتها.. هكذا تحتفل داليا البحيري بـ السنة الجديدة





ابنة هند رستم تتحدث عن تربية والدتها الصارمة: "أمي كانت تخنق"



