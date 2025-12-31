تستعد الفنانة نوال الزغبي لحفل غنائي ضخم بمناسبة ليلة رأس السنة، والذي من المقرر إقامته في أحد فنادق القاهرة، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

وروجت "نوال" للحفل من خلال مقطع فيديو نشرته صديقتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وقالت خلاله: "راح نعمل أحلى حفلة ونستقبل السنة الجديدة في مصر، وكتير متحمسة أشوفكم، سنة سعيدة عليكم، بحبكم".

ويشهد الحفل حضور عدد من نجوم الغناء الشعبي، من بينهم الفنان محمود الليثي وعمر كمال.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي أغنية "ليك وحشة"، والتي تأتي ضمن ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية، من بينها: "ماضي وفات"، "آجي بالدلع"، "وقت الشدة"، "يا مشاعر".

اقرأ أيضًا:

حلمي عبدالباقي ينفي خضوعه للتحقيق ومتحدث الموسيقيين يرد

ابنة هند رستم تتحدث عن تربية والدتها الصارمة: "أمي كانت تخنق"

إعادة عرض "العتاولة"على "MBC مصر"بداية من اليوم