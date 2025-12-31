إعلان

"متحمسة أشوفكم".. نوال الزغبي تروج لحفلها الغنائي بمصر بمناسبة قدوم العام الجديد

كتب : نوران أسامة

12:41 م 31/12/2025

حفلات رأس السنة

تستعد الفنانة نوال الزغبي لحفل غنائي ضخم بمناسبة ليلة رأس السنة، والذي من المقرر إقامته في أحد فنادق القاهرة، اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

وروجت "نوال" للحفل من خلال مقطع فيديو نشرته صديقتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وقالت خلاله: "راح نعمل أحلى حفلة ونستقبل السنة الجديدة في مصر، وكتير متحمسة أشوفكم، سنة سعيدة عليكم، بحبكم".

ويشهد الحفل حضور عدد من نجوم الغناء الشعبي، من بينهم الفنان محمود الليثي وعمر كمال.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي أغنية "ليك وحشة"، والتي تأتي ضمن ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية، من بينها: "ماضي وفات"، "آجي بالدلع"، "وقت الشدة"، "يا مشاعر".

نوال الزغبي حفل غنائي ليلة رأس السنة

