أشعل حفل زفاف "التيك توكر" كروان مشاكل، و"ياسمين" حفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، أزمات عديدة قبل إقامته، وخلال أقامته مساء أمس الإثنين.

وتداول رواد مواقع التواصل، صور من حفل الزفاف، تؤكد وقوع مشاجرات خارج و داخل قاعة الحفل، وزعم بعضهم تعرض ضيوفه لسرقة "الموبايلات" والتحرش.

وظهر كروان مشاكل، في صور أمام قاعة الحفل، وهو يصيح غاضبا، بسبب الإزدحام الشديد، قبل أن تسقط العروس "ياسمين" على الأرض، وهي في حالة رعب.

ووصلت أزمات الحفل إلى ذروتها بعد اصطحاب سيد شعبان عبد الرحيم، ابنته العروس ووالدتها، وانسحابهم من الأبواب الخلفية، وقيام مسئولي القاعة بطرد الحضور.

وواجه زفاف كروان مشاكل، على حفيدة شعبان عبد الرحيم، اعتراضات قوية، من أشقاء العريس، على مدار الأيام الماضية، ووصلت إلى حد مطالبة وزير الداخلية، بالتدخل، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

عدوية عبدالرحيم

أعرب عدوية شعبان عبد الرحيم، عن غضبه بعد الإعلان عن خطوبة ابنة شقيقه وكروان مشاكل.

وقال عدوية في تصريحات صحفية: “حسبي الله ونعم الوكيل، أخويا سيد أعلن خطوبة ابنته لكروان مشاكل، وإحنا لينا اسمنا وتاريخنا. لما اتكلمت واعترضت قال لي ملكش دعوة، ومفيش حد يتواصل معايا يباركلي”.

وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب عدوية :" حسبي الله ونعم الوكيل، فينك يا أبويا لو إنت عايش دلوقتي تشوف المهزلة دي، بجد أنا مش مصدق أنا أخوكم الصغير تدمروا حياتي لي بموضوع زي ده ليه، عشان شوفتوا مني إيه وحش، ده موضوع مش يكبر مننا ولا حاجة تشرف يعني"

وتراجع عدوية، عن موقفه، بعد عقد جلسة صلح بينه وبين كروان مشاكل، قبل ظهوره وزوجته في حفل الزفاف الملغي.

خميس شعبان عبدالرحيم

ووصف خميس شعبان عبد الرحيم، الخطوبة بأنها "مهزلة" وأنه لا يريد تلقي التهاني، بل يريد المواساة.

وقال خميس في تصريحات عبر قناة "الحدث اليوم": "إحنا لينا اسمنا، ده ينفع؟، حسبي الله ونعم الوكيل، فينك يا أبويا لو انت عايش دلوقتي تشوف المهزلة دي".

استغاثة عصام شعبان عبدالرحيم

ووجه عصام شعبان عبد الرحيم، عبر مقطع فيديو في صفحته بموقع فيسبوك، استغاثة عاجلة إلى وزير الداخلية، مطالبًا بتدخل فوري لوقف ما وصفه بالتجاوزات المتكررة التي تصدر عن التيك توكر "كروان مشاكل" بحقّه وبحق أسرته.

وقال عصام شعبان عبدالرحيم: أبوس إيدكم.. ابعدوه عني أنا وإخواتي".

وأشار عصام شعبان إلى وجود مقطع فيديو متداول لـ"كروان مشاكل" يزعم فيه مساعدتهم على تصدر التريند.

تعليق خميس شعبان

عصام شعبان عبد الرحيم

صلح عدوية و كروان