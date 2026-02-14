مصرع 11 شخصا فى انهيار منجم ذهب بغينيا

كوناكري- (أ ش أ)

أعلن الصليب الأحمر، أن مالايقل عن 11 شخصا لقوا مصرعهم؛ إثر انهيار في منجم ذهب تقليدي شرقي غينيا .

ووفقا للصليب الأحمر، لقى 10 نساء ورجل مصرعهم في الانهيار الذي وقع يوم الأربعاء في منجم قرب بلدة كوندياناكورو شرقي البلاد.

ونقل موقع "360 أفريقيا" اليوم السبت، عن أمارا ديالو، ممثلة الصليب الأحمر المحلية قولها إن النساء كن يعملن في المنجم وقت وقوع الانهيار الأرضي، وتم انتشال جثثهن بعد عدة ساعات... فيما أفاد مسؤول في الصليب الأحمر أن الشاب توفي يوم الخميس متأثرا بجراحه.

وكان الضحايا قد ذهبوا إلى الموقع للقيام بـ"غسل ومعالجة مخلفات التعدين"، وهو نشاط شائع في مناطق تعدين الذهب التقليدي.

أوضح مسؤول محلي أنه أثناء هذه العمليات، انهارت جدران بئر، وتحت الضغط، انهار جزء كبير من التربة، فدفن الضحايا.

أعادت هذه المأساة إحياء النقاش حول السلامة في مواقع تعدين الذهب التقليدية، والتي غابًا ما تتسم بظروف عمل غير مستقرة وانعدام إجراءات السلامة.

وأعرب ديالو عن أسفه قائلا: "حوادث مماثلة متكررة في المنطقة" و"لا تردع عمال المناجم غير الشرعيين".

ووفقا للصليب الأحمر، فإن جميع الضحايا من غينيا. لكن رئيس بلدية كوندياناكورو، باندجو حواء كيتا، أفاد بأن النساء العشر جميعهن من بوركينا فاسو.

وتعد غينيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة، غنية بالمعادن، بما في ذلك البوكسيت والحديد والماس والذهب. ومع ذلك، ووفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي، يعيش نحو 7.7 مليون شخص هناك تحت خط الفقر.