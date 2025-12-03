حلت الفنانة زينة ضيفة على برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت خلال اللقاء عن تجاربها الشخصية ونظرتها للعلاقات الزوجية والأسرية.

ونستعرض أبرز تصريحاتها، خلال الحلقة:

- أنا مش بتكسف، وعارفة عيوبي ومميزاتي، ومتعايشة مع عيوبي قبل مميزاتي.

- اتعقدت من الرجالة، ومروحتش لدكتور نفسي، لكني أعتقد ذلك.

- أنا مشوفتش الرجالة في حياتي، بقيت أقرف منهم. مش كل الرجالة كده، فيه رجالة محترمين زي إخواتي وولادي، وبشوف نماذج كويسة جدًا.. بس خلاص أنا واحدة معقدة، سيبوني في حالي.

- نفسي في الصحة والستر، وإن ربنا يبعد عني الناس المؤذية.. عني وعن ولادي وإخواتي ومامتي وكل اللي بحبهم.

- بربي أولادي على الحنية، الحنية تطلع رجالة، والحنية مش دلع، إنك تبقي حنينة وتعلمي ابنك يبقى حنين عليكي وعلى مراته، الحنية والقلب مش ضعف، واللي يفتكر إن الحنية ضعف يبقى غبي. الحنية أحلى حاجة في الدنيا.. وأنا حنينة طالعة لأبويا وأمي.

