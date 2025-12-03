"علشان يبقوا رجالة"..زينة تكشف عن طريقتها في تربية أولادها

تحدثت الفنانة زينة خلال لقائها في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي عن علاقتها بأولادها وطريقتها في تربيتهم، موضحة أن "الحنية" عنصر أساسي في التربية السليمة.

وردًا على سؤال لميس: "بتربي ولادك إزاي عشان يبقوا رجالة؟" قالت زينة: "ببقى حنينة معاهم، الحنية تطلع رجالة، والحنية مش الدلع، إنك تبقي حنينة وتعلمي ابنك يبقى حنين عليكي، هيبقى حنين على مراته، الحنية والقلب مش ضعف على فكرة".

وأضافت: "واللي يفتكر إن الحنية ضعف يبقى غبي، الحنية أحلى حاجة في الدنيا، إنك تزعلي لزعل اللي قدامك، وتجري عليه لو تعبان، أنا حنينة طالعة لأبويا وأمي".

وحققت زينة نجاحًا واسعًا منذ بداية عرض مسلسل "ورد وشوكولاتة"، الذي لاقى تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

