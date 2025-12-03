هنأ الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الفنان المصري أحمد أبو زيد، بعد تتويجه بجائزة "أفضل ممثل" بمهرجان قرطاج المسرحي، مؤكدًا أن هذا الفوز يُعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد الإبداع المصري، ويعكس قوة الحضور الفني للمبدعين المصريين في الساحة العربية والدولية.



وأوضح وزير الثقافة أن هذا التتويج يُجسد ما تمتلكه مصر من طاقات فنية استثنائية قادرة على المنافسة في أكبر المحافل والمهرجانات الدولية، مشيرًا إلى أن الأداء الاحترافي للفنان أحمد أبو زيد يُمثل نموذجًا للأصالة والانضباط والالتزام الفني، ويُعد مصدر إلهام للأجيال الشابة من المبدعين، و أن حصوله على هذه الجائزة المرموقة يعكس تقدير الساحة العربية للفن المصري وامتداد تأثيره الإبداعي.



وأشار وزير الثقافة إلى أن مهرجان قرطاج المسرحي يُعد من أهم المنصات الثقافية والفنية في العالم العربي، لما يحمله من تاريخ طويل في الاحتفاء بالتميز والابتكار، وأن فوز فنان مصري بإحدى جوائزه الكبرى يؤكد مجددًا ريادة مصر ومكانتها الفنية الراسخة.



وأشاد وزير الثقافة بالجهود الكبيرة التي تبذلها نقابة المهن التمثيلية في دعم الحركة الفنية، مثمنًا مبادرتها البناءة في إنتاج العرض المسرحي "سقوط حر"، وكذلك فريق عمل العرض وصُناعه والمشاركين في نجاحه، وما يُمثله هذا النجاح من خطوة مُهمة تعكس حرص النقابة على تقديم أعمال نوعية ترتقي بالذائقة الفنية وتوفر مساحات أرحب للإبداع، حيث إن هذه الجهود تُساهم في تعزيز قيمة العمل المسرحي وترسيخ مكانة المسرح المصري كأحد أعمدة الثقافة الوطنية.



يُذكر أن جائزة "أفضل ممثل" في مهرجان قرطاج المسرحي جاءت عن العرض المسرحي "سقوط حر"، و العرض إنتاج نقابة المهن التمثيلية -الممثل لجمهورية مصر في مهرجان قرطاج المسرحي"، والمهرجان يُعد أحد أهم المهرجانات العربية والدولية في مجال المسرح، والجائزة واحدة من أهم الجوائز العربية في مجال الأداء التمثيلي.



