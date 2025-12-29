إعلان

أحمد الفيشاوي يهنئ متابعيه بعيد الميلاد المجيد

كتب : معتز عباس

07:31 م 29/12/2025

احمد الفيشاوي على انستجرام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الفنان أحمد الفيشاوي التهنئة لمتابعيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "إلى جميع إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم عيد ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير".

يذكر أن النجم أحمد الفيشاوي ظهر في فيديو جديد، مارس التمارين داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، بعد عزاء والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي الذي أقيم مساء يوم الاثنين الماضي الموافق 22 ديسمبر.

رحلت عن عالمنا النجمة سمية الألفي يوم السبت 20 ديسمبر عن عمر يناهز 72 عاما، وشُيعت جنازتها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، واستقبلت أسرتها العزاء فيها مساء يوم الاثنين الماضي في مسجد عمر مكرم.

اقرأ أيضا..

فيفي عبده ونشوى مصطفى تنعيان والدة هاني رمزي

"سابتني وراحت للسما".. أول تعليق من هاني رمزي بعد وفاة والدته

أحمد الفيشاوي عيد الميلاد المجيد تهنئة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد