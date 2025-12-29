أحمد الفيشاوي يهنئ متابعيه بعيد الميلاد المجيد

وجه الفنان أحمد الفيشاوي التهنئة لمتابعيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "إلى جميع إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم عيد ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير".

يذكر أن النجم أحمد الفيشاوي ظهر في فيديو جديد، مارس التمارين داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، بعد عزاء والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي الذي أقيم مساء يوم الاثنين الماضي الموافق 22 ديسمبر.

رحلت عن عالمنا النجمة سمية الألفي يوم السبت 20 ديسمبر عن عمر يناهز 72 عاما، وشُيعت جنازتها من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، واستقبلت أسرتها العزاء فيها مساء يوم الاثنين الماضي في مسجد عمر مكرم.

